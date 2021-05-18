15日第三級警戒發布後，引發全台量販、超市搶貨潮，16日起至今逐日趨緩，其中，家樂福便利購超市、頂好超市、JASONS全台門市限購的民生和防疫物資，今（18日）起下修剩下泡麵、口罩和酒精3項；為了抗疫升級，連同超商皆實施入店實聯制並撤掉座位區，採用掃描QR Code和紙本登記並行，萊爾富和全家都把填寫簡化成2個步驟。

全聯目前從搶購潮爆發來，都採取盡力補貨策略，以滿足消費者的需求，目前座位區、微波爐、廁所停用，13日起裸賣的茶葉蛋停售，地瓜和現烤麵包等熟食上架前全面裝袋販售；全台小時達和Uber Eats雙平台外送從15日下午起至今都暫停外送，先以現場販售為主。

家樂福便利購超市、頂好超市、JASONS雙北分店即日起至28日營業時間統一調整為7時至22時；家樂福量販中，桂林、蘆洲2家門市18日起從24小時營業，縮短營業時間為上午7時至凌晨3時。

愛買酒精、口罩、衛生紙、水、泡麵、罐頭都限購。且新增5項防疫措施。（愛買提供）

民生和防疫物資限購18日起下修僅剩3項，家樂福便利購超市、頂好超市、JASONS全台門市泡麵每人限購2袋，口罩和酒精每人限購1盒或1瓶，量販門市則視情況調整是否限購，待進各門市補貨足夠就解除限購；16日起座位區暫停開放，熟食皆包裝販售。

愛買限購仍維持6項，酒精、口罩、衛生紙每人限購1件；水、泡麵、罐頭每人限購2件。17日起新增5項防疫措施：烘焙區出爐後包裝後販售；配置酒精噴瓶，服務一顧客後需以酒精消毒櫃檯桌面及雙手手套後方能接待下一位顧客；取消奉茶服務；雙北門市取消賣場用餐區，鼓勵民眾將餐廳餐點、賣場麵包和熟食外帶食用；雙北/基隆/桃園/楊梅門市關閉兒童遊戲區。

超商部分，雙北四大超商目前皆採實聯制，且撤掉座位區、停賣熟食，實聯制主要可掃瞄QR Code登記，填寫店號、姓名、手機/市話、同行人數等資料，另備有紙本版供填寫。

萊爾富為了方便民眾進出化繁為簡，再次進出任一門市掃描門市QR Code會自動帶入原填寫的姓名與手機資訊，選擇進場人數即可入店；全家會員19日起，掃描店外實聯制海報的QRcode，可開啟「全家」app，結合會員系統自動帶入資訊，不需要填店名/店號、姓名、電話，僅需填寫同行人數，也讓登錄簡化成2個步驟。

全家便利商店15日晚起陸續關閉雙北地區休憩區、也暫停販售自助熟食區商品，全台廁所停用。

7-11雙北門市撤除座位區、停止販售自助區食品，全台門市暫停開放洗手間，且已暫停舉辦實體活動，並取消試吃、試飲活動。萊爾富18日起暫停販售全台門市熱狗機、燒烤機、關東煮機的熱食商品；即日起全台門市座位區及廁所暫停開放。OK超商15日起全台座位區暫停開放，雙北門市17日起熟食熱狗、茶葉蛋、番薯等現貨賣完就不再供應，配合防疫停售至28日。

全家實聯制登錄簡化為2個步驟。（全家提供）

萊爾富即日起全台門市的熱狗機、燒烤機、關東煮機的熱食商品，將暫停販售供應。（萊爾富提供）

(中時 )