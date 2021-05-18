台北市長柯文哲18日表示，要重新設計整個防疫戰略。(翻攝網路)

台北市長柯文哲18日表示，中央疫情指揮中心公布今日確診案例有240例，並慢慢擴散到其他縣市，顯然疫情已不僅在雙北地區，跟過去零確診戰略目標不同，所以為因應新的疫情，需要重新設計整個防疫戰略。

柯文哲說，從醫學觀點上來看，新冠肺炎確診者只有20％會喘、絕對要住院，4％需到加護病房插管等，有些沒有症狀，或是流鼻水、頭痛等輕微症狀，所以確診不一定都要住院，快篩或PCR確診、無明顯症狀者，不需馬上進醫院或住進負壓病房，可以有地方先收容、觀察；病患進入醫院10天後，評估病情沒有變壞，但仍有傳染可能，可先轉到防疫旅館繼續治療。

柯文哲說，在疫情已經散開下，要執行新的戰略，所以目前要保留醫院做最有效使用，他已要衛生局下達行政命令，北市大型醫院要成立專責防疫病房，要將病房名稱、病床數、床位「交出來」做管制機制，沒有成立專責防疫病房的醫院，也要調撥一定比例的醫護人力，供市府調度使用，派遣到檢疫所、防疫旅館等地支援服務。

柯文哲表示，快篩陽性病患將由專屬運輸團隊載送至檢疫站，北市將會把中央撥配下來的疫苗進行管制，會給防疫有關人員第一優先，不能讓第一線作戰人員損傷，疫苗施打將由衛生局控制。

(中時 )