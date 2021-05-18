印度2019 冠狀病毒（COVID-19）疾病疫情嚴峻，累計確診今天超過2500萬例，於此同時，病毒在古茶拉底省迅速蔓延，強烈氣旋陶特（Tauktae）來襲加劇當地公衛危機。

路透社報導，雖然印度累計確診病例超過2500萬，但是過去24小時新增確診26萬3533例低於30萬例，不過新增4329人染疫死亡創新高紀錄。

即使官方統計數據顯示新增確診數減少，但當地民眾仍擔憂，因篩檢不足，尤其是在農村地區，許多病例根本沒有通報，無法遏止源自印度且傳染力強的新變異病毒B.1.617蔓延擴散。

根據印度衛生部統計數據，自去年爆發疫情至今，印度累計確診病例達2523萬例，累計死亡病例達27萬8719例。

因強烈氣旋陶特（Tauktae）來襲，疫苗接種暫停兩天，遏止疫情在古茶拉底省（Gujarat）蔓延變得更加棘手，於此同時，境內各家醫療院所則是苦候備用發電機以維持供電，以及更多氧氣供應。

(中央社)