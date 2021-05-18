國內近日禍事頻傳、除新冠疫情近日急遽升溫外，還面臨1周2次大停電，多個水庫儲水不足影響科技產業等問題，據「TPOC台灣議題研究中心」統計民進黨近日網路聲量發現，民進黨的網路好感度（P/N值）一路下探，從去年11月0.34，爆出缺水、缺電、疫情後開始一路下探，截至今(18日)僅剩0.31，創下半年新低。

民進黨網路好感度。(圖/翻攝自 《TPOC台灣議題研究中心》)

截至今(18日)，本土案例單周新增超過900例；中南部水情吃緊，許多民眾因「供五停二」深受無水之苦。《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」監測，短短3天內「缺水缺電缺疫苗」的聲量輾壓「看好了世界」，台灣民眾對於「電、水、疫」三情的不滿已超過抗疫的信心喊話。公投未至，民進黨執政警訊卻已悄悄來到。

民進黨網路好感度。(圖/翻攝自 《TPOC台灣議題研究中心》)

近日有網友在社群推特寫下「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級」等精神標語，試圖在網路帶起政府正面團結風向，但短短5天半被「缺水缺電缺疫苗」拉開一波近5倍的差距，前者聲量僅有19359則，後者卻高達110853則。

值得注意的是，如今疫情急轉直下，昨(17日)本土暴增333例，台灣疫苗卻僅有30萬劑，無法負擔2300萬人的防疫需求；而「供五停二」自四月至今仍未有解方，經長王美花透露至少將觀察到5月底，水情吃緊；國內5天內2次大停電，疫情期間許多人居家工作，無電可用情況卻動輒2、3小時起跳。面臨缺水缺電等民生必需資源衝擊，民眾實在笑不出來，無怪乎「缺水缺電缺疫苗」的不滿聲量暴漲。

最後，《TPOC台灣議題研究中心》坦言，民進黨的執政警訊已昭然若揭，政府仍須加油，對台灣人民負責。

(中時新聞網)