雙北疫情升溫提升至三級警戒，蘆洲前獅子會長（案1203）足跡地圖顯示，在5月8日時曾帶妻小逛台北地下街Y區逛街，雖然地下街日前已消毒過，不過考量疫情嚴峻，台北地下街18日宣布自主停業至28日，商店街全拉下鐵門。連帶也使得北車內部商場、中山商圈跟著被影響，商家雖有營業但生意慘淡，一片蕭條。今天下午33化學兵群更前往中山地下街針對民眾常接觸的公共設施進行消毒。民眾聞到稀釋漂白水味紛紛嗚住口鼻。

雙北疫情升溫提升至三級警戒，考量疫情嚴峻，台北地下街18日宣布自主停業至28日，圖為地下街工作人員加強消毒。(郭吉銓攝)

台北車站內經營的商家，大部分也拉下鐵門停止營業，旅客人數寥寥無幾，商店街一片蕭條。(郭吉銓攝)

台北地下街18日宣布自主停業至28日，延伸至地面上的中山商圈生意同樣受到影響，商家雖有營業，但盼無客人，景況一片蕭條。(郭吉銓攝)

商家雖有營業，但盼無客人，景況一片蕭條。(郭吉銓攝)

33化學兵群也前往中山地下街、萬華區、大同區、大安區、中山區、松山區等28處捷運站，針對車站內部、乘車月台、電梯及電扶梯等民眾常接觸的公共設施進行消毒。(郭吉銓攝)

33化學兵群也前往中山地下街針對民眾常接觸的公共設施進行消毒。(郭吉銓攝)

雙北疫情升溫提升至三級警戒，台北地下街18日宣布自主停業至28日，33化學兵群也前往中山地下街針對民眾常接觸的公共設施進行消毒。(郭吉銓攝)

一名完成消毒工作的化學消除兵由同僚協助將沉甸甸的消毒器具卸下。(郭吉銓攝)

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