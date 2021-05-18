圖輯》疫情升溫 台北地下街清空 北車、中山商圈崩潰 18:262021/05/18 中時 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為北車前往地下街的聯通口，旅客寥寥無幾。(郭吉銓攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北疫情升溫提升至三級警戒，蘆洲前獅子會長（案1203）足跡地圖顯示，在5月8日時曾帶妻小逛台北地下街Y區逛街，雖然地下街日前已消毒過，不過考量疫情嚴峻，台北地下街18日宣布自主停業至28日，商店街全拉下鐵門。連帶也使得北車內部商場、中山商圈跟著被影響，商家雖有營業但生意慘淡，一片蕭條。今天下午33化學兵群更前往中山地下街針對民眾常接觸的公共設施進行消毒。民眾聞到稀釋漂白水味紛紛嗚住口鼻。 雙北疫情升溫提升至三級警戒，考量疫情嚴峻，台北地下街18日宣布自主停業至28日，圖為地下街工作人員加強消毒。(郭吉銓攝) 台北車站內經營的商家，大部分也拉下鐵門停止營業，旅客人數寥寥無幾，商店街一片蕭條。(郭吉銓攝) 台北地下街18日宣布自主停業至28日，延伸至地面上的中山商圈生意同樣受到影響，商家雖有營業，但盼無客人，景況一片蕭條。(郭吉銓攝) 商家雖有營業，但盼無客人，景況一片蕭條。(郭吉銓攝) 33化學兵群也前往中山地下街、萬華區、大同區、大安區、中山區、松山區等28處捷運站，針對車站內部、乘車月台、電梯及電扶梯等民眾常接觸的公共設施進行消毒。(郭吉銓攝) 33化學兵群也前往中山地下街針對民眾常接觸的公共設施進行消毒。(郭吉銓攝) 雙北疫情升溫提升至三級警戒，台北地下街18日宣布自主停業至28日，33化學兵群也前往中山地下街針對民眾常接觸的公共設施進行消毒。(郭吉銓攝) 一名完成消毒工作的化學消除兵由同僚協助將沉甸甸的消毒器具卸下。(郭吉銓攝) 防堵破口 雙北夾娃娃機店停業 同舟共濟 守護台灣 (中時 ) #地下街 #中山商圈 #台北地下街 #消毒 #北車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廟口停業至5月23日 不戴口罩將開罰 04:102021/05/18 地方新聞 街友松山慈祐宮前抽搐高燒送醫亡 引染疫恐慌篩檢結果出爐 10:342021/05/18 生活 水神做公益 和台灣人攜手防疫 04:102021/05/18 焦點要聞 中度社區傳播 必須增加篩檢 04:102021/05/18 時論廣場 科技大廠防疫、節水上發條 04:102021/05/18 財經要聞 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 線上購防疫物資一鍵送到府 04:102021/05/18 時尚消費 台北人有多怕疫情？飲料店員曝：錢用丟的！ 00:102021/05/18 社會 衛報：台人憂封城 瘋搶物資 04:102021/05/18 國際大事 生活熱門新聞 桃園增12例確診 8人足跡曾到萬華 這4班區間車乘客留意 - 生活 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 - 生活 彰化再增22人染疫 全是葡萄盤商歌友會群聚「傳播」 - 生活 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 - 生活 梅雨解渴有望 吳德榮：這2天滯留鋒南下觸及台灣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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