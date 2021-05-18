證交易所表示，經形式審閱上市公司（除金控公司14家申報期限至5月31日外）110年第1季財務報告後，自5月20日（本周四）起，誠研（3494）列為變更交易方法、英瑞-KY（1592）及東華（1418）併案列為變更交易方法、三洋紡（1472）採分盤集合競價交易方式。

證交所說明相關處理如下：

一、變更交易方法：誠研淨值已低於財報所列示股本之二分之一。

二、併案列為變更交易方法：1.英瑞-KY經列為變更交易方法在案，最近期公告申報財報經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，以及對其子公司與總經理及供應商簽訂之三方協議以沖轉應付帳款及資金貸與後餘額帳列其他應付款項-關係人部分，因未能取得足夠且適切證據出具保留結論，暨淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一。

2.東華已列為變更交易方法在案，最近期公告申報之財務報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，暨淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一。

三、採行分盤集合競價交易方式：三洋紡業經列為變更交易方法在案，其最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本十分之三。

(工商 )