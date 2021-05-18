停課讓老師措手不及？大專院校都不上課了？ 老師坦言：遠距效果有落差

數位學習業者為台灣最大的教科書出版集團，以豐沛的數位學習網站資源，協助全國中中小教師、學生及家長，即使學校停課但學習仍不會間斷。5月19日起至5月28日止，全國各級學校停止到校上課，學校居家遠端學習不到校，線上學教學視為正式課程，暑假期間將不另行補課。這對全國家長而言，尤其是國中、小的無疑是顆震撼彈。不僅要擔心工作，還要安排子女的照顧，第一時間紛紛著手確認家中的設備以及網路頻寬。

數位學習業者表示，相較於家長，國中、小學校教師從容許多，主要是國內在教科書出版業者的支援下，數位教學資源非常完備，只是因為各地及各校選用的軟硬體、平台環境不同，不可能完全都採取既有課表和全直播方式，通常同步和非同步的教學方式都要彈性應用，往往會比正常上課的時候更加忙碌。

數位學習業者從去年就成立不停學防疫專區https：／／945cloud.knsh.com.tw／promo／20190322／，第一時間免費釋出師生共用的資源，致力不讓疫情影響孩子們的受教權，整體應用有三大類。

(中時 )