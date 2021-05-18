曾經紅極一的大陸女星范冰冰，2018年因捲入陰陽合同逃稅案，形象大傷，然而她在潛伏的這段時間，仍不忘努力做公益，等待重返演藝圈的一天。近日陸網更瘋傳一張她被路人偷拍的零修圖素顏照，貌美膚白的模樣令人羨慕不已，但就有人看不下去，曝光一張號稱是范冰冰真正的零修圖照，酸她照片P很大。

近日有大陸網友在社群網站曝光一張用手機拍下的偶遇范冰冰關懷自閉症兒童的零修圖照，照片中范冰冰穿著一身黑衣，認真地在聽人說話，絕美素顏加上白到發光的肌膚令人看了羨慕不已，更被激讚是大陸演藝圈顏值天花板，難以想像她已快40歲。

網友看不下去，曝光范冰冰真正零修圖照（左）。（取自微博）

不過就有位大陸網友看不下去，在網上曝光號稱是范冰冰真正的零修圖照，狠酸「范冰冰都需要用P過的圖吹生圖營銷了，她也知道自己老了吧」，更驚動一開始上傳偶遇范冰冰照片的網友，親自還原真相，「關於評論裡大家說很白的原因，質疑我修圖，我說明下。」

他說當天是在茶水間拍攝，茶水間燈光亮，加上大家都能手機開閃光燈在拍范冰冰，自己手機內建相機光又調得暗，導致拍出來照片的確很慘白。但范冰冰本人真的很白很白，皮膚幾乎沒毛孔，讓身為路人的他第一次近距離看到范冰冰，也被其美貌嚇到了，大讚范冰冰的顏值真的沒話說，已經超出美的範圍。

(中時新聞網)