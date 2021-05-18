大陸女星林允因演出周星馳電影《美人魚》女主角爆紅，成為許多女演員夢寐以求的「星女郎」之一，在待上映的《美人魚2》依舊擔綱女主角，讓影迷都很期待；林允走紅後感情生活也意外精彩，昔日和馮紹峰、宋威龍、宋銘德都在一起過，今年2月還自曝跟歌手顏人中談戀愛卻秒刪文，近日又被拍到頻繁進出男方家，疑似已同居引起熱議。

據陸媒報導，林允日前被拍到和緋聞男友顏人中一起回男方家，兩人回家換衣服和鞋子後，林允陪顏人中去室內籃球場打籃球，男方打球時她就靜靜地坐在旁邊玩手機遊戲；過程中顏人中打球有空擋就會和林允說話，沒有把她晾在一邊，結束後又搭肩坐車回家，從兩人互動就像是熱戀中的情侶。

林允被拍到疑似同居緋聞男友顏人中，兩人頻繁同進同出顏人中住處。(圖/ 摘自微博)

男歌手顏人中。(圖/ 摘自顏人中IG)

林允今年2月12日曾用小號發文，自曝和顏人中談戀愛。(圖/ 摘自微博)

在今年2月12日凌晨時林允用微博小號發文，自曝「我和顏人中談戀愛了」，雖然沒多久就刪除文章，但仍被大票粉絲注意到，更被截圖瘋傳討論；林允疑似公開戀情的舉動，林允的工作室卻發聲明，指出林允是玩真心話大冒險輸了，受懲罰才會PO文，像是否認戀情。

不過，這次林允被拍到疑似同居顏人中，大多數網友意外地樂見其成，紛紛祝福「林允、顏人中感覺還挺搭，第二次看八卦應該是真的吧，大方承認也沒什麼」、「我也想有一個唱歌這麼好聽的男朋友」、「這感覺就像是看著長大的妹妹，找了個帥氣妹夫，很好啊」。

(中時新聞網)