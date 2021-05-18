證交所表示，本國上市公司及第一上市公司（不含14家金控）第一季財務報告分別計861家及77家，已於17日完成公告申報。經統計前開全體上市公司第一季總營收8.07兆元，年成長7,457億元、增幅27.6％；稅前淨利9,300億元，年成長6,030億元，增幅184.39％，證交所強調，國內經濟成長亮眼，上市公司獲利穩定成長，創近年新高。

證交所分析，本國上市公司第一季營收7.87兆元，年成長1.71兆元、增幅27.68％，稅前淨利9,069億元，年成長5,893億元、增幅185.53％；另外，第一上市公司第一季營收2,026億元，年成長398億元、增幅24.45％，稅前淨利231億元，年成長137億元、增幅145.74％。

第一季獲利成長產業主要為航運業、半導體業、塑膠工業、光電業及其他電子業。

證交所說明，航運業因缺櫃及塞港使供給吃緊，帶動運價創高，致獲利攀升；半導體業受惠5G應用及高階運算需求持續成長，大幅推升獲利；塑膠工業則因終端需求復甦，基期油價較低，帶動獲利成長；光電業則受惠面板報價上漲，進而提升獲利；其他電子業則受疫情衝擊基期表現，受惠消費型需求回穩，致獲利上揚。

另外，第一上市公司第一季因景氣復甦及疫情緩和，整體營收恢復成長動能，隨著電機機械、航運業及融資服務業務需求成長，大幅推升整體KY公司獲利表現。

(工商 )