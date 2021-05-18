創業家兄弟（8477）股東常會18日登場，會中承認109年度營業報告書以及財務報表案，通過配發2.45元股利，並完成董事改選。董事長郭書齊表示，電商產業競爭激烈，過去幾季營運表現不夠好，然而自去年第三季開始積極推動旗下松果購物整併，將朝向「一站購足」方向邁進，包括團隊整併、資源分配以及流量導引的成本都要重新調整，松果購物預計今年五月底前完成合併，期待經營效益到今年第三季、第四季可逐步顯現。

電商產業競爭，大者恆大的態勢越來越明顯，去年疫情延燒，網路家庭、富邦媒等大型電商營運持續創高之下，但這波利多對中小型電商來說「看得到吃不到」，營運反而陷入苦戰。創業家兄弟自去年第三季起單季呈現虧損，雖2020全年仍守住獲利，每股盈餘0.49元，卻已寫上櫃以來低點。至今單季仍未損平，已是連續三個季度虧損。單月營收已是連續12個月年對年呈現衰退，累計今年1～4月營收11.84億元，年減近三成。第一季每股淨損0.64元，較去年同期盈轉虧，虧損幅度與上季相當。

展望接下來營運，以及是否可以看到重返獲利，郭書齊表示，對於整體下半年展望保守看待，他說，營運本來就有挑戰跟困難，現在反而是重新思索調整策略的好時機，不認為現在這段時間是營運瓶頸。

創業家兄弟去年第三季開始啟動集團整併，預計今年五月底完成後，松果購物將成為創業家兄弟百分百持股的子公司。郭書齊說，整併效益可以分兩塊來看，一是組織整併，包括把開發團隊、業務團隊整併，避免人力與資源上的浪費。此外，消費者到松果購物買東西，松果購物也需要流量導引的成本，但買的東西都只能侷限在松果的平台，效益相對不好，因此接下來會朝一站式服務邁進。

近期除了創業家兄弟以外，Yahoo奇摩也將在今年把旗下拍賣、超級商城及購物中心3平台整合，4月中已率先打通Yahoo奇摩拍賣App、Yahoo奇摩超級商城App內容，預計第三季也將把購物中心加進整合行列，推出三合一服務。

郭書齊表示，過去因應電商產業發展，B2C、B2B2C、C2C三類電商壁壘分明，但現在隨著一站購足成為消費趨勢，集團資源整併也符合產業發展，預期松果、創業家兄弟整併之後，將有望能推動營收以及營運績效，但需等到下半年才會較明顯。

(工商 )