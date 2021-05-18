全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，且兒童課後照顧服務中心、補習班等教育機構也配合停課。中央今突然宣布，台南市政府勞工局湧進大量有關「防疫照顧假」的詢問電話，員工電話接到手軟，勞工局呼籲大家查詢防疫有關的勞動權益，也可至https：／／lsic.tainan.gov.tw／anti-virus.html。

勞工局長王鑫基表示，「防疫照顧假」給薪雖未強制 但勞工局仍鼓勵雇主可優於法令給予，讓家長可安心在家照顧學童；另若事業單位因市府基於防疫之應變措施要求停業，工資由勞資雙方協議，雇主可不給薪。

勞工局提醒，民眾若符合請「防疫照顧假」的對象，雇主應予准假。

符合「防疫照顧假」包括：1、家長其中一人如有照顧「12歲以下之學童」；2、「國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女」之需求者；3、短期補習班、幼兒園及兒童課後照顧服務中心等教育機構，如比照高級中等以下學校規定停課者，亦得申請防疫照顧假。

符合申請者，雇主不但需准假且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或給予不利之處分，勞工於申請防疫照顧假時，雇主可不支薪，但建議勞資雙方可透過合意協商優於法令規定，若勞資雙方合意給薪，勞工局樂觀其成。

另，今日中央宣布全國各級學校及公私立幼兒園停課，針對不符申請「防疫照顧假」的對象，如有照顧家人之需求，得請家庭照顧假、特別休假或事假，雇主應予准假，希望勞雇雙方共體時艱，共同為防疫而努力。

(中時 )