案2069足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

新冠肺炎疫情擴大，高雄市18日公布3名新增案例足跡。其中案2069、60歲鳳山區仁惠醫院男性職員涉嫌隱匿萬華足跡，調查後恐面臨裁罰，案2150、60歲退休男子也疑似前往萬華染疫。3案足跡幾乎遍及左營、新興、鳳山、前鎮、苓雅、小港區，衛生局提醒民眾警戒，一有症狀立即撥打1922聽從防疫人員指示就醫。

案2069為60歲鳳山區仁惠醫院男性職員，8日10時至10時30分由鳳山火車站搭乘莒光號至新左營火車站，10時30分至13時20分由左營高鐵站搭乘高鐵前往板橋火車站，接著前往萬華區活動。當日晚間22時至24時由台北搭乘高鐵返回左營高鐵站，9日凌晨0時10分至40分由新左營火車站轉搭台鐵自強號至鳳山火車站後，自行騎摩托車返家，返家後整天未外出。

10日案2069出現喉嚨痛症狀，10至14日皆到醫院上班，13日因喉嚨痛症狀未緩解至診所就醫後返家。13日及14日中午皆有前往鳳山區中華街觀光夜市包子店購買餐點外帶，15日至16日在家未外出。17日仍有喉嚨痛症狀前往醫院就醫，因有萬華地區活動史，檢驗結果為陽性。高市府對此啟動「仁惠醫院清零專案」，擴大接觸者匡列270人及採檢，院內清空後進行全面消毒等緊急防疫工作。

案2070為案1751（新北市58歲男子，9日至11日在左營、苓雅、小港等地有足跡）的女性同住家人，住小港區，10日至12日在家未外出，13日9時因咳嗽前往診所就醫，14日去醫院，15日11時至12時至小港區嘉家生活百貨，16日採檢後入住防疫旅館居家隔離，17日採檢結果呈陽性，現隔離住院中。擴大接觸者匡列24人及採檢，皆已進行居家隔離。

案2150為60歲退休男子，住新興區，10日曾有台北萬華活動史，11日在家未外出，12日及13日5時40分至6時皆前往苓雅區長壽素食用餐，13日中午12時15分至14時30分至前鎮區圓瓏泰式按摩養生館，13日晚間7時入住新興區單人房高雄站前館，14日16時至16時10分前往前鎮區興復興自助餐買晚餐。15日12時50分至13時10分至全聯福利中心高雄林森店購物約20分鐘，下午2時5分至15分至鳳山區東急屋百貨連鎖停留約10分鐘。16日因發燒，自行至急診外檢傷區就醫後返家，17日出現咳嗽症狀並主動通報衛生機關，採檢結果陽性，現隔離住院中。擴大接觸者匡列13人及採檢，皆已進行居家隔離。

(中時 )