法國、德國和西班牙政府週一共同宣布，3國已經達成「未來空戰系統/下一代武器系統」( FCAS/NGWS)的下一階協議，官員們宣稱，這是歐洲合作第6代戰鬥機研發案的重要里程碑。FCAS戰機是一種有人戰機，但可以操作其他伴隨的無人戰機，成為一座空中指揮平台，資訊也與其他飛機橫向聯絡。

Airway1報導，3國的聯合聲明稱，原型機預計將於2027年首飛，為了達成此一目標，3個國家將要展開實際的分工合作，包括1B階段（飛機外型開發）和2階段(組裝戰鬥機原型)。

聲明指出，「在過去的幾個月裡，法國國防軍總局、聯邦德國國防軍總局，和西班牙武器裝備局進行了討論，對於戰機研發達成了分工平衡。現在，政府部分的權責已準備就緒，可以進入人員編制程序與實際工作階段。」

國際合作不是容易的是，如此長時間的討論，是要明確各個參與者之間的工作範圍，有些涉及研發集團的利益（尤其是法國達梭航太，與歐洲空巴集團）的分歧。

FCAS是歐洲各國在完成颱風戰機(Eurofighter Typhoon、EF-2000)之後，第6代戰鬥機的合作研發，因此它也就會是接替颱風戰機，與法國飆風戰機的地位。

但是，與颱風戰機的研發團隊不同的是，英國沒有加入該計畫，反而成立「暴風雨戰機」(Tempest)研發案，並且已經與瑞典和義大利建立了夥伴關係。也就是說，歐洲出現了兩個6代戰機的專案，要是沒有出現整合，就會出現競爭關係。我們可以預期，FCAS會繼續尋找更多合作夥伴，暴風雨計畫也同樣如此。新戰機的開發相當高昂，愈多成員加入就愈有足夠的資金。

(中時新聞網)