全台昨天 (17日)又因興達電廠設備出狀況，經歷五天以來第二次的大停電，對於防疫期間配合在家防疫的民眾來說，無非是更增困擾。根據一份網路民調顯示，有4成網友連續受到兩次停電影響，近7成網友認為經濟部長和行政院長應該下台，有8成網友不能接受台電的補償措施，還有超過8成網友認為應該重新調整能源政策。

網路媒體《NOWnews》以「相隔不到五天，台灣又大規模無預警停電，你有受到影響嗎？」為題進行網路民調，投票時間為5月17日至21日，該民調也詢問網友，在這兩波限電分區輪流供電中，有受到影響嗎？截至18日下午6點，結果顯示，參與投票的網友中，5/13與5/17都受到影響的有40.88%，只有5/13有受影響的有29.67%，只有5/17當天受到影響的則有2.2%，剛好沒受到影響的有25.93%，不知道的有1.32%。

對於台電表示513停電肇因為人為疏失，台電董事長楊偉甫已自請處分，而這次517又再度停電，原因則是因為供需落差，加上機組歲修無法歸隊，影響負電能力，你經濟部長或行政院長是否應該為此下台？有69.89%網友認為「應該，五天內兩度停電，影響戶數太廣了」21.76%網友認為「不應該，用電量超出預估，限電只是必要措施」，另外有8.35%網友沒表示明確意見。

513停電後台電祭出補償方案，將供受影響用戶電費打95折優惠，總共慘賠4.7億元，是否能接受517的停電也比照辦理？有16.04%網友表示能接受，而不能接受的網友則有80.44%，另有3.52%網友沒表示意見。

517停電台電稱是用電供需有落差，加上水力發電供給有限，引發國內缺電質疑，也傳出應該重啟核四，是否應該重新調整能源政策，認為應該調整的網友有84.84%，認為不用調整的則有10.55%，另外有4.62%網友沒表是明確意見。

(中時新聞網)