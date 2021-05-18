台灣《蘋果日報》18日起紙本停刊，北市勞動局證實，已收到蘋果日報提報之大量解僱計畫書，預定在5月底解僱勞工332人、6月底1人，報社未於60日前通報勞動局及通知工會，已違反大量解僱勞工保護法第4條，將有10萬元以上50萬元以下裁處。

勞動局長陳信瑜表示，對今年此件媒體大量解僱及裁員事件表達高度關注，並指出隨著經濟型態的改變，企業工會與資方應為夥伴關係，共創企業經營與成長，因此資方應邀集企業工會召開大量解僱自主協商會議，共同研商及維護勞工權益。

陳信瑜要求，資方應釋出善意，儘速於10日內自主協商，盡最大能力提供優於勞基法的資遣條件，並取得工會同意，勞動局也將持續隨時注意雙方協商日期與事件發展。

陳信瑜指出，倘若資方置之不理，工會可以提出強制協商訴求，勞動局會儘快處理，同時提醒資方，在協商過程不可以輕易、任意將經預告解僱勞工調職或解僱，否則亦有10萬元以上50萬元以下裁處。

陳信瑜強調，企業因應經營所需或人力調整，不論是解僱或資遣，企業都有責任遵守勞動法令，使勞資雙方共同面對協商合法解決。

(中時 )