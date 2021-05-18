近日因應疫情，許多人宅在家防疫且展開居家工作，可別因此忽略頭皮與肌膚的潔淨，頭皮養護品牌AROMASE艾瑪絲，即日起於官網推出獨家限定免運費，並加碼滿額贈送明星商品洗髮沐浴露，防疫期間免出門，也能享有頭皮與肌膚潔淨的雙重養護，從頭到腳溫和淨化，輕柔帶走全身髒汙。

防疫潔淨不可少，除了避免群聚公共場所，也需重視全身髮膚的清潔，艾瑪絲提出防疫居家髮膚潔淨對策，在洗沐用品的選擇，建議挑選不含人工皂鹼、親膚弱酸性且溫和不刺激的洗沐品，洗髮時避免頭皮清潔不完全，洗髮潔淨重點在於洗頭皮不是洗髮絲，洗髮過程中須避免以指甲摳抓頭皮，洗髮完成也切記吹至全乾，讓頭皮維持清爽狀態。

即日起至5月28至艾瑪絲官網消費滿額599元即贈明星商品洗髮沐浴露80mL。（圖／品牌提供）

艾瑪絲以草本植萃打造頭皮潔淨髮品，堅信健康的髮絲來自健康的頭皮，守護頭皮原始健康，即日起至5/28至艾瑪絲官網下單滿499元輕鬆享有免運，消費滿額599元再贈明星商品「5α捷利爾洗髮沐浴露 3 in 1」80mL，防疫期間也能溫和淨化頭皮與肌膚。「5α捷利爾洗髮沐浴露 3 in 1」以簡單溫和的便利保養，一瓶即能輕鬆清爽洗淨全身，可同時用於頭皮、臉部、全身肌膚潔淨，採用陸生地衣植萃成份，pH5.5親膚弱酸性，維他命B5調理肌膚保濕，溫和細緻的綿密泡沫，輕柔帶走肌膚髒污，清爽潔淨全身髮膚。

若想加強頭皮潔淨養護，建議可於第一遍洗髮步驟，搭配使用艾瑪絲缺角綠髮瓶「5α捷利爾頭皮淨化液」，獨特液態劑型可於乾髮時直接淋於頭皮，不需加水即可輕柔起泡，明星成份配方「小分子甘草次酸複合物」協助肌膚抵禦外在刺激侵襲、提升肌膚防護力，液態質地均勻滲透每一吋頭皮肌膚，防疫期間也能輕鬆享有居家頭皮潔淨養護。

艾瑪絲缺角綠髮瓶「5α捷利爾頭皮淨化液」，液態劑型可於乾髮直接淋於頭皮，不需加水即可輕柔起泡。（圖／品牌提供）

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看AROMASE艾瑪絲提出防疫居家髮膚潔淨對策！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得艾瑪絲5α捷利爾洗髮沐浴露 3 in 1 80mL*1

★公佈時間 ｜ 2021/6/3

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)