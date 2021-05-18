愛情從來沒有道理可言，不少人是因為陌生而相愛，因為了解而分開，然而面對分手，許多人分得乾脆，也有人寧願在一段關係裡煎熬，對此《搜狐網》運勢專欄就點名3星座男女雖然為愛非常執著，但面對分離，即便再心痛，也能瀟灑放手。

第三名：獅子座

自信心爆棚的獅子座，面對愛情相當執著，願意無條件付出真心，去討好心儀的對象，正因為如此，更容易為情所困，不過面對變調的戀愛關係，高傲的獅子絕對不會卑微挽留，甚至會快刀斬亂麻的結束一段感情，維持瀟灑形象。

第二名：摩羯座

沉穩的摩羯座一旦投入感情，就會非常執著，即便飛蛾撲火也會付出自己的所有，不過一旦發現對方辜負自己的真心，即便摩羯座內心再煎熬，也會選擇瀟灑放手，因為他們認為，既然不愛就不要再浪費彼此的時間。

第一名：水瓶座

也許外界看來，水瓶座不太重視愛情，但其實他們比任何人都還要執著，一旦愛上就會不顧一切的全心付出，但是面對分手，水瓶座卻異常堅強，絕對不會在外人面前顯露出一絲脆弱，只要他們下定決心斬斷戀情，就會永不回頭。

(中時新聞網)