新冠肺炎疫情擴散，各縣市都要設快篩站，寶齡富錦生技公司，18日捐贈「新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」1000劑給南投縣；副縣長陳正昇代表受贈時表示，希望更多企業、團體與縣府攜手強化防疫整備，讓防疫工作更完善。

陳正昇說，疫情進入社區流行階段，雖然縣內尚無確診病例，但不能因此鬆懈，縣府團隊以嚴謹的態度整備，嚴守社區防線，並提升警戒至「準3級」，實施30項防疫措施，配合中央流行疫情指揮中心政策，落實各項防疫工作，以降低社區傳播風險，守護縣民健康；他並感謝寶齡富錦生技公司，提供15分鐘快速篩檢試劑，提供初步的篩檢結果，以因應社區發生疫情時使用。

寶齡富錦生技公司發言人丁爾昆表示，該公司自1976年草創迄今已45年，自新冠肺炎疫情開始後，即著手研發15分鐘快速篩檢試劑，目前開發出的抗原快篩試劑，除獲得衛生福利部食藥署專案製造許可，也取得印度、歐盟、比利時、新加坡等當地緊急許可。

快篩試劑節省檢驗的時間，提供初步的篩檢結果，準確度高，這一波疫情爆發，台北市經快篩顯示有10％受檢對象顯示陽性反應；因此寶齡富錦生技公司決定發揮企業社會責任，發送快篩劑給各縣市政府協助抗疫，未來縣府如有需要，該公司將會結合公益模式盡力協助。

衛生局提醒民眾，接觸到確診個案時請勿驚慌，先留在家中不要離開，等候公衛人員通知。在家中要單獨一人一室，不要和家人共用衛浴設備，不要離開房間；若出現發燒症狀，可以使用退燒藥減緩不適症狀，盡量臥床休息和飲水，如有出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，請立即聯繫119、衛生局2220904或撥打1922。

(中時 )