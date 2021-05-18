隨著疫情延燒，防疫保單在全台賣翻，已有三張緊急喊卡。保險局副局長張玉煇18日指出，保險局統計至5月17日止，產險業已賣出284萬張防疫保單、保費收入超過13億元。目前接到的訊息只有「暫停受理新件」，並沒有停售，包括：台產防疫保單、新安東京海上產險兒童照顧險、國泰心疫滿分，主要是公司評估風險管控後決定屬於公司治理事項。

2020年底台產推出法定傳染病防疫費用保單後，由於保費便宜、理賠規則簡單，搭配上疫情增溫，一下就熱銷約350萬件，保險局統計至5月17日止，光是產險業就核保284萬件、保費收入超過13億元，張玉煇指出，銷售前三名為台產、富邦產險、國泰產險。

在511國內疫情大擴散後，防疫保單再掀搶買風，保險公司開始傳出停售、民眾想買還買不到。張玉煇指出，保險公司商品停售後不必申請，停售後15天再報備即可，不過，目前只有「暫停受理新件」，沒有停售的，主要是公司風險管控評估後暫停屬於公司治理事項。

目前台產再保險情況、理賠情況、收這麼多保費後，公司資本能承擔嗎？張玉煇表示，這些資料是公司非公開事項，必須由公司說明。保險局已要求，承保必須在公司可承擔範圍內，會要求公司做好客戶服務。

對於緊要關頭、大家最需要保障時，保險公司卻停止出單，是否影響到社會觀感？張玉煇表示，保險公司要考量風險承受與風險管控問題，「風險胃納量」是要審慎評估的，也屬於公司經營的權責。

對於台產保單熱銷逾350萬、緊急喊卡，是否是錯估風險、是張烏龍保單？張玉煇表示，公司是基於風險管理才會停止銷售。「看不出來是烏龍保單。」

(工商 )