伺服器市場需求回溫，勤誠（8210）預期今年營收表現可望逐季成長，目標再達雙位數成長，有望突破80億元整數大關。而毛利率部分，公司已針對內部生產效率、產品提價、庫存管理等方面進行調整，預期一、兩季後將看到成效，對毛利率提升深具信心。

勤誠首季營收18.18億元，年增36％，營業利益1.65億元，年增31.1％，惟受匯率影響及國際原物料價格走升影響，導致獲利不如預期，稅後淨利1.26億元，較去年同期下滑6.8％，EPS 1.05元。

勤誠指出，雲端伺服器硬體建置需求持續成長，不僅推動首季營收創歷年同期新高，今年訂單能見度也較過往提高，即使目前外部環境有諸多不確定因素，但在客戶強勁需求以及新平台轉換效益下，營收可望逐季成長。

法人推估，勤誠去年營收創75.44億元新高紀錄，今年在逐季成長的態勢下，全年估達雙位數增幅，換算整體營收將突破80億元大關。而中長期而言，勤誠也受惠AI、物聯網、邊緣運算與相關雲端應用蓬勃發展，伺服器產業成長態勢明確。

獲利方面，勤誠表示，今年以來由於匯率強勁升值，以及原物料成本大幅上漲，壓縮獲利空間，雖然現階段機構產品缺料風險不高，但短期內鋼材與銅等原物料漲勢持續，公司已積極執行相關因應策略，預期在一至兩季之後，將逐步提升獲利表現。

根據勤誠年報顯示，今年伺服器機殼預期銷售數料達190萬台、個人電腦機殼出貨36.3萬台，將根據客戶需求提供多元服務·發揮研發設計能力的核心優勢，用ODM/JDM、OTS及OEM Plus三種業務模式拓展合作深度及廣度，除了深入開發美、中兩大區域客戶外，勤誠將持續拓展開發歐洲、韓國等市場。

此外，勤誠嘉義新廠預計於今年底啟用試產，透過整合在台研發與製造資源，滿足客戶持續成長需求，預料將替公司中長期成長奠定基礎。

(工商 )