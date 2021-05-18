由於513大停電之後，台電17日晚間再度發出警示，進行一輪的限電，經濟部長王美花強調，一周內提出改善報告，未來也會有三大方向，包括檢討電力調度的彈性、檢討歲修排程、檢討備用備轉計算，在面對新的尖峰挑戰、也要強化需量反應，讓尖峰用電平均在不同時段，強化儲能機制，讓備轉即時救援能量，同時應進行需求端管理，才能找到最佳的平衡。

王美花下午透過視訊的方式向外界說明517停電原因。她解釋，氣候變遷讓氣溫異常的高，5月就出現38度的這樣的高溫，台灣用電大幅提升，接著是因為台灣景氣很好，非常多的製造業都已經是24小時在生產，也連帶帶動工業用電大幅增加，昨天的用電高達3,744萬千瓦，這個是有史以來五月份最高的用電量，甚至已經超過2019年，最高的用電量也是史上用電第六高。

她表示，機組排休的時間沒有配合檢討氣候變遷、用電的升高，台電仍然按照過往的這個經驗，讓不少機組排休期程很多的排休都要到5月下旬陸續才歸隊，導致昨天的情形缺少更多的可以機組來備援，「目前還沒有歸隊的機組，大約就是460萬千瓦」。

她指出，在這樣的一個背景之下，17日又出現這個興達機組的故障，原本在夜間用電尖峰會使用這個水力來支援，但因為水力的備援從下午就開始大幅的啟動，在晚上尖峰時段已經用完水力，造成供電吃緊。

王美花表示，身為台電的督導單位，在一個禮拜內把相關的檢討跟改善報告都提出來，把問題找出來，徹底的檢討解決問題，這個才是最重要的。

她解釋，面對這樣的極端的氣候，夏季的尖峰用電提前、產業24小時生產的用電成長，電力的調度應該要用不同的模式來進行，政府不能怪東怪西，我們可以說明事故的原因，但是應該進行大規模的電力調度的檢討，才能夠因應這樣的情況；同時也應該全面來檢討機組歲修的排程，既然電力調度已經跟過往不一樣的，那勢必要也要檢討這個機組歲修的相關排程，以及電廠的管理維護，

王美花強調，目前的電力的備用、備轉容量的計算方式也要重新檢討，太陽光電可以協助解決日間的尖峰覆載，但是真正電力供應的挑戰會落在夏季夜間的尖峰用電，因此過去的備用備轉的機制也應該重新調整，要考量極端氣候，產業生產模式、大量再生能源加入，電力供應模型已經不同，所以面對新的尖峰挑戰，勢必要強化「需量反應」，讓尖峰用電可以平均在不同時段，同時也要強化儲能機制，增加即時的救援能力，透過需求端管理，抑低尖峰用電的負載，協助供電調度。

(工商 )