黃姓法師因1名女子求助「作法」，想挽回前男友，認有機可乘，約女子去飯店開壇作法，要女子沐浴淨身後，全裸跪拜祈求「性愛大神」後性侵，女子擔心打斷法事，難以挽回舊愛，只好受辱，台北地檢署依強制性交罪起訴黃姓法師。

檢方起訴指出，被害女子去年3月間，因感情、健康、事業不順，透過臉書找到了開設「靜心堂」的黃姓法師，向黃求助希望能和前男友復合。黃因被害人對法術深信不疑，提議作法，請「性愛大神」幫忙挽回舊愛。

去年5月23日，2人一起到大安區某飯店開房間，黃聲稱要準備法事，叫被害人去沐浴淨身，要求全身只裹著浴巾的被害人跪拜祈求「性愛大神」，假藉「性愛大神」降臨，脫去被害人浴巾後，將她壓在床上性侵得逞。

被害人當下不敢反抗，事發後傳LINE問黃「老師你幫我作法，沒有射精，是否會影響效果？」，黃唯恐性侵一事東窗事發，要求被害人刪除對話都刪除，被害人起疑，向警方報案。

檢方調查時，黃否認性侵，辯稱他與對方曖昧已久，可能是誤會對方願意和他發生性行為，但檢方依雙方對話內容，發現被害人尊稱黃為「老師」，對話並無絲毫曖昧字句，因此不採信黃說詞，依法起訴。

(中時 )