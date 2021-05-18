新冠肺炎疫情嚴峻，安新建經表示，短期房市預估短空長平，屋主恐慌心態一定會出籠，但因為長期仍是低利率，屋主賣壓不大，等到疫情恢復穩定，平盤的房價仍會是這一兩年的大盤態勢；另外受疫情影響股市波動，有部分投資熱錢仍會轉向房市。

安新建經新北區履保業務經理張雲維進一步表示，雙北疫情最緊張，但蛋黃區房價仍穩固不動，建議消費者可轉看雙北的蛋白區，如北投、大同、雙和區…等。

另外，房地合一稅2.0版迅速通過修法，已預計7月1日上路，安新建經經理賈承霖表示，新法針對短期交易課重稅，還把法人等買方、預售屋等標的都納入，勢必會衝擊「短打型」的投資買盤，特別是口袋不深者，將被洗出市場。

賈承霖表示，針對房地和一稅2.0的部分，就產品類別而言，預售市場所受的衝擊會比較大，主因台灣房市走了十幾年的大多頭，預售市場原本就吸引了很多投資客做槓桿操作，持有時間也比較短，房地合一稅2.0版形同強制延長持有時間、增加移轉成本，自然會洗掉短期投資客。

若用區域別來看，這一波打炒房對中南部的影響會比北部大。賈承霖分析，一來是這一波多頭市場以來，不少建商搶進中南部推預售案；二來是中南部的買方，短期投資客比重高，例如之前台積電赴南科設廠，就吸引一批買方湧進周邊買房。

不過，雖然會有出脫潮，房價仍不太可能有感下跌。賈承霖說，站在一般賣方的立場來看，近幾年的購屋價格並不低，不太可能賠本賣，頂多是少賺一點；台灣的利率水準仍在歷史低檔，就算繼續持有，撐到五年閉鎖期之後，也是選項之一。

至於建商的建屋成本，更是難跌，除了土地成本持續攀升，營造成本也都高漲，在此情況下，房價當然有所支撐。

儘管房價難跌，但也不會再像過去兩年持續上漲，賈承霖建議，有自住需求或長期置產需求的買方，可以趁此時多看多比較；特別是隨著這波打炒房與政府管制紅單轉售，預售屋過往大多優先開放給VIP客預購或選戶的情況，未來將會減少，反而讓一般客更有賞屋空間，較能挑選到適合自己的好物件。

值得注意的是，廠房、商辦、店面等產品，剛性需求暢旺，並有租金投報加持，也不大受這波打炒房衝擊，有置產需求者可多關注，趁市場氛圍較淡時出手。

(中時新聞網)