每個人都希望可以遇到命運中的另一半，不僅價值觀相同，個性也合得來，不過有時候真愛難尋，總要等上好多年才有可能出現。搜狐命理專欄點名白羊座、天蠍座和水瓶座，這3個星座的女性年紀越大桃花運越旺盛，並不適合太早結婚。

1、白羊座

剛踏入社會的白羊座，做任何事都依靠著勇往直前的勇氣和永不服輸的性格，像個率直開朗的小女孩，但經過社會的磨練之後，反而會讓你們變成帶有女人味的成熟女孩，桃花也會跟著一一浮現，因此白羊座不適合太早結婚，這樣反而會影響到你們的桃花運，大約30歲左右就是最合適的結婚年齡。

2、天蠍座

天蠍座在生活中往往都是扮演領導者的身分，並將一切全部都奉獻給事業，這讓你們抱持著「這輩子很難結婚了」的想法，甚至還可能隨隨便便就找個人嫁了，但這完全辜負了你們的天生麗質，天蠍座不僅外貌出眾，思想也成熟，接觸的也幾乎都是條件好的男性，不過你們不適合早婚，越老桃花運反而越旺盛。

3、水瓶座

水瓶座非常懂得疼愛自己，經常會把金錢投資到自己的身上，不斷地充實豐富自己，這不僅讓你們越老越漂亮，身材曲線也能夠一直保持健康苗條，渾身上下都散發出成熟的韻味。水瓶座真正的桃花運也是在30歲左右出現，你們並不適合早婚，但是卻越老越迷人，桃花運也越來旺盛。

(中時新聞網)