股東會旺季來臨，由於疫情嚴峻，有不少人建議股東會於線上召開，金管會指出，因法律限制及實務作業困難，短期內，公開發行公司實施線上股東會尚難一蹴可及。

金管會指出，依公司法第172條之2第1項規定，公司章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之，但依同條第3項規定，第1項規定於公開發行股票之公司不適用之。故目前在法制面，公開發行公司尚無法僅以線上召開股東會方式完全取代實體股東會。

另外，金管會指出，在實務上完全線上股東會之實務作業仍有困難，首先是股東身分認證困難，股東參加線上股東會，行使表決權及臨時提問，於線上即時執行身分認證仍有困難。其次視訊如因公司端或股東端之可歸責因素中斷，抑或電信線路或設備故障所致，而使股東無法行使投票權，影響股東會決議之效力，其責任歸屬事關重大。

金管會表示，線上股東會可能同時有數千或數萬以上股東參與，如何同步計票 將是一大挑戰。上市櫃公司股東人數眾多，資訊系統能否同時容納數千甚或數萬股東同時上線、投票及提問，不無疑問。

(旺報 )