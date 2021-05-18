防疫保單賣翻，很快到達「風險胃納量」，又有一家產險公司宣布停售!繼台產500元防疫保單停售後，國泰產險今傍晚表示，考量產險公司「風險胃納量」等相關原因，自明(19日)起停售「心疫滿分」專案。

國泰產險表示，「心疫滿分」專案2月中旬開賣至今3個月，因近期新冠肺炎疫情發展快速，導致專案詢問度增加、銷售量較初期倍增，估計近日累計的銷售量將達到公司原預設的風險胃納量，為落實風險管理政策及穩定經營，故停售「心疫滿分」專案。

據了解，「心疫滿分」專案2月中開賣，本來銷售狀況平平，但自華航、諾富特事件後，民眾詢問度就變高，但真正的關鍵點是自上周開始，本土確診案例飆升，當雙北進入第三級警戒、全面停課之際，民眾恐慌心態，讓這幾天進件量呈現倍數暴增。

由於民眾也擔心到櫃檯投保有群聚風險，這幾天透過國泰人壽業務員、保經保代等通路投保，保單大量湧入，很快就到達產險公司「風險胃納量」的臨界點。

國泰產險「心疫滿分」防疫保單，保障涵蓋突發疾病住院保障，若民眾因疫苗所衍生的副作用，導致身體不適而住院，而該不適反應是保單生效前180天內未曾診療過的疾病，即符合突發疾病醫療保險住院給付要件，將依照民眾所投保的保單內容予以賠付。

(中時 )