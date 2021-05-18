停課讓老師措手不及？大專院校都不上課了？ 老師坦言：遠距效果有落差

國立高雄科技大學模具系18日傳出一名教師確診新冠肺炎，學校已在建工校區拉起封鎖線，本班同學即日起至5月28日也不可進入校園，校方表示，18日早接到某位疑似Covid-19確診教師通知，相關單位已展開疫調，學校也在獲知訊息後即已展開準備工作，現正配合主管機關進行防疫工作，詳細掌握師生名單，進行配套通知、安置、輔導等業務。

高科大副校長俞克維表示，該名疑似Covid-19確診教師為兼任教師，在校僅有一門課，該門課程修課人數34人，目前已完成第一輪聯繫，學生目前均無不適狀況，名單也已完整掌握且已通知全數學生在採檢前不要出門。高科大均已掌握各位學生租賃住宿地點，少數幾位已於周末時返家，未來如經過中央疫情指揮中心證實本案例，則這一班學生全數將會由中央疫情指揮中心及高市衛生局介入管理。

俞克維補充，高科大將重點性針對建工校區進行全面清消，校方在收到訊息後，已緊急通告，建工校區18日下午封閉，不再開放校外人員進出，該授課系館則是將整棟淨空，隨後展開全面性大消毒。

校方指出，由於高科大已於5月16日全面展開遠距授課，校內師生已降至絕對低點，目前將授課系館全面清空，系館辦公全數改為遠距異地、居家辦公，直至5月28日止。而建工校區全面消毒作業將持續至5月28日，消毒作業中均不開放進入，校區也已關閉校外人士入校至28日止，所有洽辦業務全數轉由其他校區綜合業務處協助代辦。

高科大楊慶煜校長說，高科大與主管機關方面訊息傳遞順暢，已妥當布置因應策略，校園消毒工作、疫調名單均已備妥，隨時配合疫調工作推動。

楊慶煜呼籲師生，切勿慌亂而影響課程或防疫工作，一切依中央疫情指揮中心通知配合疫調、檢疫，切不可以身試法擅自散佈確診消息，未收到中央疫情指揮中心及高市衛生局通知者，切勿過度擔憂，校方會採取最嚴謹的態度確保師生同仁安全，所有遠距課程正常進行，大家應持續落實衛生防疫作為。

(中時 )