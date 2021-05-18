近日台灣水情吃緊，還接連發生大規模停電，民眾苦不堪言。台灣民眾黨更製作了一張電影海報，諷刺民進黨政府讓台灣缺水、跳電的窘境被世界看見，民眾黨更點名總統蔡英文、民進黨副秘書長林飛帆、經濟部長王美花和行政院長蘇貞昌開酸，「是誰搞的電，今夏強檔驚悚片，全民都在看！」。

民眾黨臉書粉專今(18日)PO出一張電影海報，諷刺民進黨政府，「是誰搞的電，今夏強檔驚悚片，全民都在看！」，看好了世界，民進黨政府只示範一次，如何在一年之內缺水、跳電，讓台灣的窘境成功被世界看見，不用募資就能登上紐約時報版面！

民眾黨指出，過去停電，中央政府的調查報告各種藉口，怪包商誤觸、怪台電員工誤觸，甚至還可以 怪一隻白鼻心誤觸，如今一週兩次，明顯是系統性問題，經濟部長王美花還好意思說是人為疏失，撇除自己應該負的政治責任？

民眾黨表示，我們也看到民進黨官員在這部跳電驚悚片，中的精湛演出，並點名狂酸蔡英文、林飛帆、王美花、蘇貞昌的表現；民眾黨也希望，民進黨政府能真切面對問題，捨棄各種華而不實的口號，從電網的改善、節電政策，到能源配比，用先進思維，重新思考符合經濟需求的能源政策，台灣民眾不需要一個政府，整天上演「國家級警報」，不是地震、不是海嘯，而是呼籲民眾準備跳電的驚悚荒謬喜劇。

網友們也留言回應，「快笑死，根本就被圖洗到凍未條，來互相傷害的拼命製圖欸」、「民眾黨做圖技術進步很多！笑出豬聲！哈哈哈」、「今晚輪到哪一組？C,D組不願再當爐主了」。

(中時新聞網)