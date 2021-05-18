東華、三洋紡遭證交所公告變更交易方法 18:442021/05/18 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一季財報陸續公布，主要產項是聚丙烯纖維的東華合纖（1418），因會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，另外，淨值也已低於股本之2分之1，證交所處置併案列為變更交易方法。 而主要產品也是聚丙烯纖維的三洋紡織纖維（1472），也因淨值低於股本10分之3，被證交所處置，列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式。 證交所公告，二檔股票開始變更交易方法，將從5月20日起開始。 SPAC公司收購屢傳弊案 美證管會出手 榮景不再 上市公司抗疫效率超高 Q1財報全數公告 (工商 ) #三洋紡 #東華 #變更交易方法 #纖維 #證交所公告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》期貨如期開盤 做好風險控管 08:532021/05/17 財經 逆向操作 興達港區漁會推宅配 04:102021/05/17 地方新聞 證交所籲投資人理性評估 04:102021/05/18 財經要聞 宣捷幹細胞與北醫簽署體外培養擴增技術方法 15:242021/05/17 財經 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 陸大型銀行 再禁比特幣交易 04:102021/05/18 全球財經 5／17臺灣期貨市場正常交易 請交易人做好風險控管 09:122021/05/17 財經 中國移動啟動回歸A股上市 陸3大電信商將齊聚A股 10:212021/05/18 兩岸 785家上櫃公司均已公告及申報第一季財報 21:092021/05/17 財經 《台北股市》台股產業基本面佳 金管會信心喊話 07:452021/05/17 財經 金管會將強化兩大措施 04:102021/05/18 財經要聞 財經熱門新聞 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 關鍵數據燒燙燙 Fed老大撐不住？ 專家：美股夏季恐崩20％ - 財經 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 緊急喊卡！保險局證實三張保單「疫起停」 - 財經 - 工商 川普貿易戰打3年 專家控美企成輸家 拜登為何遲不推翻？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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