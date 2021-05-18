第一季財報陸續公布，主要產項是聚丙烯纖維的東華合纖（1418），因會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，另外，淨值也已低於股本之2分之1，證交所處置併案列為變更交易方法。

而主要產品也是聚丙烯纖維的三洋紡織纖維（1472），也因淨值低於股本10分之3，被證交所處置，列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式。

證交所公告，二檔股票開始變更交易方法，將從5月20日起開始。

(工商 )