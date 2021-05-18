國內疫情升級，外界相當擔心如果疫情不受控制，是否會讓疫情警戒升至第四級，屆時只會剩下部分指定行業可營業，其餘則必須停業。經濟部長王美花指出，目前是針對「國際供應鏈急需」、「產業生產不能停止的相關產業」先預做準備大環境停工防疫後的繼續營運。王美花此話也暗示半導體產業不會停。

王美花18日下午回答媒體提問「未來如果疫情升到第四級時，要盤點哪些重要的產業可以繼續生產，不要讓重要的供應鏈斷鏈？」時指出，目前看到台灣18日公布的確診人數較昨天少，相信大家都希望能夠守住疫情、不要再升級，但「相應的準備，我們都會進一步做準備」。

王美花說，目前是針對「國際供應鏈急需」、「產業生產不能停止的相關產業」先預做準備，其中也包括相關的接駁、生產機制等，也會考慮其他國家已經進行過的經驗，來安排如果未來進入第四級之後，哪些產業是屬於不停工、繼續生產，但她強調「這不是一定會發生，而是預先做準備」。

至於哪些行業在進入四級後可繼續維運？據了解，跨部會刻正盤點當中，已敲定包含自來水、電力、燃氣（油）、電信工程、防疫民生、國際物流、半導體、以及經營銀行間資金移轉帳務清算之金融資訊服務業與證券期貨交易、結算、保管事業及其他辦理支付系統業務事業等，產業名單仍在增加中，而防疫民生產業中也包括口罩、防護衣、衛生紙、泡麵、罐頭、乳製品等相關民生物資。

(工商 )