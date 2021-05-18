國內疫情嚴峻，教育部長潘文忠今天宣布，5月19日到28日，全國各級學校停課，由於家中孩子突然不用上課，許多家長都慌了，紛紛請假在家帶小孩。一名網友在臉書PO出一張照片寫道「停課的日常」，只見一個小妹妹疑似在家中被罰站面壁，可憐模樣讓眾人笑翻，直呼：「妹妹突然想上課了！」。

這名網友在臉書《路上觀察學院》PO出一張照片寫道「停課的日常」，從照片中可見，身穿白衣的小妹妹，一個人在面壁思過，疑似犯了甚麼錯被家長罰站，照片曝光後，引起熱烈討論，瞬間吸引1萬8千多個讚，有不少家長都有共鳴。

有網友自製表格，貼切形容居家上班上課的日常。(圖/截自臉書 路上觀察學院)

網友紛紛回應「超好笑」、「以前我假日站，現在我天天站」、「看好了世界，我只示範一次」、「我的專業來自家長」、「很熟悉阿」、「一大早就在牆角」、「讓家長感受老師平時多有耐心」、「爸媽的各種崩潰」。

還有網友笑說，妹妹可能前一晚才正在高興：「明天終於不用去學校被老師罰站了」，沒想到現在每天被媽媽罰站，在學校罰站、在家裡也罰站，不管去哪裡，人生不會因為環境而有所改變，妹妹現在可能突然想上課了！

石牌國中262學生自行請假 直擊校園現場民眾看法兩極

(中時新聞網)