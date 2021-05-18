明台高中寵物經營科二年級的鄭吏凱，日前參加「2021KCT指導手資格檢定競技比賽」全數通過C級指導手檢定，奪得C級檢定技術獎與C級競技大賽第一名的最高榮譽。（明台高中提供／黃國峰台中傳真）

2021KCT指導手資格檢定競技比賽，考試主要內容為動態的犬隻牽引及立姿考試，指導手在賽場上需牽引犬隻，表現其最大優點。（明台高中提供／黃國峰台中傳真）

2年訓練有成，明台高中寵物經營科14位同學日前參加「2021KCT指導手資格檢定競技比賽」不僅全數通過C級指導手檢定，二年級的鄭吏凱更奪得C級檢定技術獎與C級競技大賽第一名的最高榮譽，消息傳回，全校師生非常開心，且同感榮耀，期許明台畢業生都能學有所長，成為社會中堅份子。

鄭吏凱比賽時，不僅技術到位，氣場也十足，他表示，非常感謝學校提供等同業界的實習環境，在專業老師指導下，累積實務經驗以及對犬種的認識，我才可以在2年時間就拿到證照，未來將朝向成為指導犬隻美姿美儀的專業人員為學習目標。

明台高中校長林垂益表示，社團法人台灣畜犬協會（KCT）為全國最有公信力的國際證照單位，指導手檢定分為A、B、C級，考試主要內容為動態的犬隻牽引及立姿考試，指導手在賽場上需牽引犬隻，表現其最大優點，因此對於犬種的心理、個性、標準等要非常了解。

除此之外，還需具備美容技巧，指導手上場前先將狗兒打理好，另為在比賽中展現狗兒完美姿態，需隨時調整狗狗的狀態，賽後亦要將狗兒清理乾淨，這些流暢且熟悉的動作是專業指導手必備的技能。

林垂益說，全世界的寵物產業快速發展，寵物產業專業人才重要性與需求與時俱進，本校寵物經營科學生均具備就業實務能力，畢業即就業，提供業界充足的人力資源，為寵物產業培訓專才，創造產學雙贏。

(中時 )