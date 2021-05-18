財政部國產署今日標售今年第3批都更分回宅，這次列標7案、20戶，標脫4案6戶，標脫率約3成、標脫金額共計3.28億元，其中忠順大院的賣相最好，最多人搶標，溢價率甚至高達5.5％

這次國產署列標建案在豪宅方面有位在台北大安區明日博4戶、正隆天第6戶；以及文山區忠順大院2戶、萬華區全坤威峰1戶、新北市新店區友座臻美4戶、板橋區昇陽文薈2戶、永和區的勝開大地1戶。

這次標脫4案6戶，明日博標脫2戶、忠順大院2戶、友座臻美1戶以及昇陽文薈1戶，其中忠順大院最受歡迎，不僅最多人搶標，溢價率甚至高達5.5％是此批都更分回宅標售當中溢價率最高者。

官員分析，忠順大院本來就受歡迎，前一次推4戶就標出2戶，此次推2戶也順利標脫。

至於位在萬華區的全坤威峰未標脫，官員表示，這次列標的是店面，過去的詢問度就比較低，不一定是跟疫情有關係。

不過，隨著本土疫情增溫，雙北地區警戒升至第3級，也已經影響到國產署都更宅的標售，最受矚目、位在台北市文山區的南方莊園原本預計在5月26日公告招標，因為防疫之故，暫時取消公告，未來再視疫情情況辦理。

(中時 )