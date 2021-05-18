疫情升溫，企業紛紛啟動遠距辦公，帶動電商平台上筆電、3C配件銷量大增。網家（8044）表示，旗下PChome 24h購物站上的主機、筆電及視訊設備近一周量數倍成長，視訊設備銷量飆升8倍，加上防疫用品、日用品也熱賣，法人預期，5月以及第二季營運表現將有望維持高檔。

國內疫情警戒升級，為降低群聚感染，教育部18日宣布，本（5）月19日～28日全國各級學校全面停課，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也需同時配合停課。疫情急轉直下，除了企業啟動遠距辦公以外，大專院校、中小學也實施遠距教學，帶動電商平台上筆電、主機、視訊設備銷量倍增，宅經濟概念再次發燒。

網路家庭（8044）指出，PChome 24h購物上的主機、筆電及視訊設備近一周量數倍成長，其中又以14吋～15吋的筆記型電腦以及隨插即用的網路視訊攝影機為主要採購商品。觀察站上銷售趨勢，14、15吋窄邊輕薄筆電為採購大宗，主因可有效率處理工作，滿足線上學習需求，最受消費者青睞，且以20,000元～25,000元機種最受歡迎。

此外，網家也觀察，部分消費者家中已有桌上型電腦，若需線上學習或會議，只需額外購買視訊設備，站上近一周視訊設備銷量更飆升8倍，以大廣角、可調式鏡頭、隨插即用的靈活設計成採購主流。

而近期天氣炎熱，近日來全台連日高溫炎熱，為了節省居家用電量，也促使消費者添購電風扇的需求大幅竄升，PChome 24h購物近一周電風扇銷量即成長近90％，其中DC扇具備省電、靜音兩大特色，是多數消費者的入手必備款，並以14吋～16吋立扇最受市場青睞，熱銷價格帶落於1,000～1,500元。

樂天市場也表示，為因應接下來的遠端教學、線上學習的需求，預估將會造成一波居家學習相關用品的搶購潮，相較去年同期，可望成長超過三成以上。除電腦、3C商品外，樂天也表示，口罩、酒精仍是熱門搶購商品，自5月以來，銷售量已經是上個月的10倍，袋裝泡麵更是一上架就被搶購一空，更創下近半年單日最高銷售量超過萬包的佳績。業者表示，隨著疫情增溫，居家辦公、遠距學習的趨勢還有望持續好一陣子，對電商整體第二季表現以及五月營收表現將是一大激勵。

(工商 )