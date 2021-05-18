雙北疫情嚴峻，醫療量能亮紅燈，北市議會國民黨團稍早發新聞稿，指北市聯合醫院篩檢人力、物力嚴重不足，要求北市府應擴大快篩量能，並於各區設立快篩站，打破「應篩檢未篩檢」的黑數，呼籲中央盡快釋出防疫資源供雙北快篩站使用，並儘快調度醫護人手、積極採購疫苗。

北市議會國民黨團書記長王欣儀指出，有鑑於本市四處（中興、和平、剝皮寮、青草廣場）快篩站皆從上午8時篩檢至晚間24時，每個快篩量能約300人，每日北市快篩檢測最高負荷量為1,200人。

不過，以美國新冠肺炎傳播力R0值為例，約莫落在4.0至7.1之間，平均每位確診人可感染4到7人。目前國內重症41人，除以百分之3感染率，推算出社區間尚有1400例確診者未被篩檢出。

國民黨團認為，北市府應擴大快篩量能，並於北市各區設立快篩站，打破應篩檢未篩檢的黑數，有效且確實防堵可能傳染者，盡速將未被篩檢出的數量，於最短時間內篩檢出。由於雙北現為疫情重災區，北市聯合醫院系統篩檢人力、物力已嚴重不足，理應盡速整理各項需求，向中央政府提出要求，盡速投入篩檢工作。

國民黨團提出3點要求，一是中央釋出足夠快篩劑和PCR核酸篩檢劑，供雙北快篩站使用，二則是請中央針對雙北醫療系統支援醫護人手，三則是呼籲中央盡速採購疫苗，勿將購買疫苗責任歸於地方。

(中時 )