因應新冠肺炎疫情嚴峻，為了維護顧客以及員工健康與安全，暐順集團即起升高防疫措施並宣布新竹高鐵站前的6＋PLAZA廣場19日起休館至5月28日止；暐順麗緻飯店除採實聯制，餐廳部分也採梅花座，並限制每桌人數上限。
暐順集團表示，6＋PLAZA廣場休館之後，經貿大樓商辦區域的電梯採樓層分流，商辦用戶包裹派送，直接由暐順員工於1樓櫃台統一收發，再由櫃檯統一通知各家公司下樓領取，包裹上樓前也會先消毒，入口大門除使用熱顯儀監測外，對於任何人員進入大廳或於門口處均採「實聯制」，全程佩戴口罩。
另增設「外送餐點取餐處」，嚴禁外送人員進入大樓內，公共區域及電梯定時噴灑酒精消毒，並全面人流管制。
另外，位於新竹市大學路的暐順麗緻飯店，強化大門管制，除使用熱顯儀監測外，對於任何人員進入大廳或於門口處均採「實聯制」，全程佩戴口罩，另增設「外送餐點取餐處」，嚴禁外送人員進入館內。
營運區域每兩小時進行酒精消毒作業，公共區域及客房區域每兩小時進行消毒；電梯採人數限制。至於用餐顧客，採取梅花座，限制每桌人數上限，將桌距拉長至防疫規格100公分，早餐時段採分流且提供全個人套餐。
(中時 )
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