高院法警快篩陽性 人犯、法官、書記官、律師清查隔離 18:542021/05/18 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高等法院一名法警因快篩呈現陽性反應，經衛生單位通知後，目前已進行隔離。高院表示，除遵守防疫指揮中心發布的指引，已就相關環境進行徹底消毒，有關人員，依接觸程度差異，分別進行居家隔離並儘速進行快篩，或自主健康管理。 另高院也將清查該法警這二星期值班之法庭後，通知辯護人及當事人；據了解這名法警也負責人犯戒護及押解，與其同庭的法官、書記官及錄事、法警等人眾多，高院也將全面進行清查，展開相關防疫措施。 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 (中時 ) #高院 #陽性 #法警 #快篩 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市議員曝蔬果潛藏農藥殘留問題 農業局：每年定期抽檢 09:462021/05/18 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 健保註記染疫風險 提醒醫師篩檢 04:102021/05/18 焦點要聞 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 獨／新北海山分局傳員警有症狀 4人採檢結果出爐 12:132021/05/18 社會 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 《化工股》長興搭上快篩試劑列車 強鎖漲停板 09:442021/05/18 財經 生活熱門新聞 桃園增12例確診 8人足跡曾到萬華 這4班區間車乘客留意 - 生活 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 - 生活 彰化再增22人染疫 全是葡萄盤商歌友會群聚「傳播」 - 生活 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 - 生活 梅雨解渴有望 吳德榮：這2天滯留鋒南下觸及台灣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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