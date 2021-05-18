高等法院一名法警因快篩呈現陽性反應，經衛生單位通知後，目前已進行隔離。高院表示，除遵守防疫指揮中心發布的指引，已就相關環境進行徹底消毒，有關人員，依接觸程度差異，分別進行居家隔離並儘速進行快篩，或自主健康管理。

另高院也將清查該法警這二星期值班之法庭後，通知辯護人及當事人；據了解這名法警也負責人犯戒護及押解，與其同庭的法官、書記官及錄事、法警等人眾多，高院也將全面進行清查，展開相關防疫措施。

(中時 )