新冠肺炎疫情嚴峻，教育部18日下午也宣布19日至28日，全國大專、高中以下，不到校上課，改採線上學習，立新國小老師下班後，留下來演練，為明天上線準備。（立新國小提供／黃國峰台中傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，繼雙北宣布高中以下不到校上課後，教育部18日下午也宣布19日至28日，全國大專、高中以下，不到校上課，改採線上學習。雖然是意料中，但各校建置線上教學系統進度不一，出現無帳號，學生家裡硬體設備不足、家長嘆防疫照顧假難請、停電怎麼辦等問題。

塗城國小教務主任林家輝指出，線上教學有2部分，一是教學資源區，是非同步教學模式，內有錄製好的教學檔、三大書商、均一教育平台、教育部推廣的因材網等等，由老師指定功課，學生看完後有問題在於群組提出，進行非即時的教學，這部分可透過Google Classroom來達成，另一部分是老師與學生直接互動的線上直播教學模式，可透過Google Meet來達成串連。

塗城國小校長劉淑秋表示，本校非即時的教學上，已建置完成，教學互動上沒問題，問題在線上直播Google Meet上，因教育部原線上教學計畫，是3年級以上才有線上直播教學，因此1、2年級還沒有帳號，低年級對電腦也不熟悉，所以臨時要在線上直播教學有困難，但學生若無法線上教學、家長無法照顧的，全市的學校，還是可以接受學生到校上課。

台中市成功國中校長蔡政忠指出，最大的問題是如果學生家裡沒網路、沒電腦、平板等設備，或設備只有一個，家有兄弟姐妹，這要如何分配，另一個是家長要上班，學生會不會乖乖的待在家裡？本來是為了防疫才不到校，但學生若跑到外面染疫，問題更嚴重。

立新國小校長連忠誠表示，本校已在學校網頁上建置完成「停課不停學專區」老師們之前也都有演練過，本來預計周三（19日）下午要再做一次複習，每想到宣布得這麼快，所有相關老師，都留下來緊急演練，為明天上線準備，學校也準備了30台iPAD供弱勢學生借用，家長上課時間都可來校借用，學生若想來校上課也都有開放。

(中時 )