教育部今宣布全國各級學校從明天開始停課到28日，花蓮縣政府教育處研擬相關應變措施，除準備遠距教學外，針對偏鄉學校則是將老師線上教學課程錄製起來，放置網路平台上，待學生有網路時自行下載，此外，午餐部分則會發放餐券或和團膳業者商討是否能維持提供餐點的服務。

教育處代理處長饒忠表示，因應教育部停課不停學機制，針對國中小學校部分，目前研擬出2種遠距教學模式，第一是師生線上直播同步教學，學生可使用家中電腦、平板或者手機等，在網路上直接線上學習，若學生家中沒有相關設備或網路，則會一併錄製線上課程，放置教育部學習網及教育處的師生網路平台，待學生抽空時能下載學習。

幼兒園停課期間，若家長無法請假在家照顧，饒忠說，學校雖停課，不過老師沒有停班，家長仍然可以把幼童帶到幼兒園，老師們也會負起教學、照顧及供餐機制；安親班、補習班等課照中心，停課期間則會關閉，學生不能前往。

由於花蓮縣內國中小學生總數約2萬名，124所國中小學校中，超過一半比例在中南區的偏鄉，教育處統計指出，多數學生待在家的意願居多，卻有不少家長擔心孩子營養午餐、遠距設備不足以及在家學習的狀況。

饒忠表示，每所學校都有30台平板電腦、15隻手機，若偏鄉弱勢家庭沒有遠距教學設備，可以向學校借用或回到學校上課。不過網路部分是偏鄉一定會面臨到的問題，所以才研議同步與非同步的課程，若學生家中沒有網路，停課期間可抽空到學校、便利商店等有網路的地方下載課程影片，在家自主學習，29日恢復實體教學，教育處也會要求學校確認學生的學習狀況，適時給予加強補救。

午餐部分，除了比照寒暑假補助用餐模式，由校方發放餐券給學生讓他們到家裡鄰近的餐廳或超商取餐，針對偏鄉部分，教育處也會和團膳業者商討是否能維持到校提供餐點服務，或者提供便當讓學生到校領取回家食用。

花蓮縣警局在學生停課期間，也會針對學生較易群聚場所，如公園、河邊、活動中心及宮廟等，皆會加派警員加強巡邏稽查，若有發現學生防疫期間到處趴趴走，則會另行勸導並登錄其相關資料。

此外，將在20日辦理的花蓮縣國民中小學基本學習能力檢核，受測對象為國小1年級到國中8年級，目前也因疫情影響，暫緩辦理，後續辦理情形教育處正研議中，將另行公告。

(中時 )