山林開放後，山域事故頻傳，消防人員搶救生命，上山就得數日路程，疲於奔命，卻面臨人力不足的窘境；縣議員陳宜君等人，在縣議會質詢時，要求優先補足山難搜救人力；消防局長林聰吉表示，將視各分隊勤務需求調派人力。

南投縣議會正進行定期大會，議員陳宜君、賴燕雪、葉仁創、陳淑惠及黃志芳等人，紛紛為打火兄弟請命；南投縣內有百岳39座吸引民眾攀登，卻也不時發生山域事故，2019年山難42件、2020年發生68件；而且，因為氣候乾旱，森林火災頻傳，由於山高路遠，不論是山難搜救或山林滅火，路程就要數日，對體力和安全形成很大的壓力。

而且，山難搜救或特殊勤務沒有加給，造成消防人員沒有意願參與，因此，議員建議消防局在人力編制上，優先增補有山搜任務的消防分隊。

林聰吉表示，由於警察大學、警專畢業及消防訓練中心結訓的消防人員，有一定時程且需派任到各縣市，所以無法一次補足員額；南投縣消防局從今年起連續6年，總共會補實139名員額，將依山難及火災搶救的數量，派任消防人員到各分隊，並以山域事故最多的仁愛、信義及玉山消防分隊優先。

由於新冠肺炎疫情擴散，消防救護人員在第一線執行護送任務，也面臨感染的風險，如果有1人感染，整個消防分隊必須隔離，就無法運作，怎麼救災、救護；因此，議員也建議中央，將消防救護人員也列為公費施打疫苗的第1類名單，並且提供防疫津貼。

(中時 )