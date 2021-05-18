一周內兩次大停電，經濟部長王美花今天以錄製影片方式，二度向國人道歉。並將整個檢討矛頭對準台電，直批其「沒有跟上腳步」。不管在機組排修、應變速度、電廠管理上都有進步空間，一定要進行徹頭徹尾改善。至於未來改善方向，短期包括機組排修時程、備轉容量計算方式都需進行調整。長期會強化電網穩定、區域發展。

對大家關切的懲處規模？王美花影片中未正面回應，只說現階段就是把問題找出來，先解決問題，再來做出相應懲處。表示會依照總統、院長指示，一周內要求台電提出電力調度分析跟檢討報告。

對於連續停電原因，她統整解釋是氣溫異常高、台灣景氣很好，用電創有史以來5月最高，加以未歸隊大修機組共460萬瓩，超過備轉容量一倍，以及下午水力啟動後到晚上已用完，造成夜間用電尖峰備源不足。

但她也承認，短時間內讓大家停電兩次，非常的不應該。批評在極端氣候、台電回流用電增加下，台電沒有跟上腳步，在電廠管理、應變速度、機組排修等相關調度上，都還有很大進步空間，需在調度需求上做大幅度檢討。「台電這改革不一定叫民營化，但徹頭徹尾改善是一定要的。」

王美花指出，面對極端氣候，夏季尖峰用電提前，產業24小時生產新情勢，電力用電要用不同模式來進行。未來改善措施，短期方面，台電主力機組排修要更分散，全面檢討機組排休排程，以及電廠管理維護。長期措施，則要涵蓋電網穩定安全、區域均衡發展等。

至於備轉容量率10％綠燈，在這次限電信用完全破產。王美花解釋，太陽光電發電雖已可協助日尖峰負載，但現在的挑戰會落在夜間尖峰用電上。因此過去備轉、備用計算機制要重新調整，需在考量極端氣候、產業生產模式及再生能源大量加入模型上，加以修正。

其他部分，則包括強化需量反應、讓用電平均落在不同時段，並強化儲能機制，增加備轉即時救援能量。

除了指責台電外，對台中卡住台中火力電廠燃氣機組，王美花也再次呼籲台中市政府，新電源規劃非常重要。中火一台燃氣就達130萬瓩，目前2台預計會延後一年到2025、2026上線，非常希望跟台中市政府溝通，希望新機組可以提早開工上線。

(中時 )