陳時中縱容周玉蔻爆料確診數？ 鄭村棋怒轟：媒體人竟變政府養的狗！

媒體人周玉蔻曾於16日中央疫情指揮中心發布消息前，逕自於個人臉書發文暗示當日新增207例新冠肺炎確診病例，以及於今（18）日又在臉書爆料，疫苗兩批五月底、六月中旬，按時程抵台，引發質疑。周玉蔻在臉書發出懸賞令，誰找的到任何她與陳時中部長通聯記錄或私下見面或向他打探消息證據，她不但退出媒體圏還頒發獎金1千萬元！

媒體人周玉蔻16日於疫情中心發布消息前，在個人臉書發文暗示當日確診數字，外界關注如此是否該開罰，沒想到今（18）日周玉蔻又再爆料「獨家好消息」，表示最新一批的疫苗將在五月底、六月中旬抵台，再度引發質疑，她則解釋，這是認真搜集資料、多方查證，以及邏輯判斷的總結。

周玉蔻隨後在臉書表示，她自出道做媒體記者以來，就以獨家新聞打遍天下無敵手聞名，手下敗將不計其數，還曾經採訪到獨家新聞而獲得聯合報創辨人王惕吾頒發獎金一萬美元，當時匯率是1比40。這種記錄，全台灣，只有她才有強大的功力！

周玉蔻澄清，她本人根本沒有陳時中的line，近一年來從來沒打過任何一通電話給陳部長，除了電台、電視節目專訪，從未與部長私下會晤。唯一記得一次，是去年初，疫情爆發後，發了一則訊息邀陳時中專訪，結果，陳時中沒理她。

周玉蔻最後還鄭重聲明，誰找的到任何她與阿中部長通聯記錄或私下見面或向他打探消息的証據，她不但退出媒體圏還頒發獎金1千萬元！ok？「再胡說，小心咬斷自己的舌頭啦！」

(中時新聞網)