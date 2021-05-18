櫃買中心18日表示，全體上櫃公司第一季營收5,992億元，年增1,059億元及年增幅21.47％；第一季稅前淨利699億元，年增349億元及年增幅近100％，其中493家稅前淨利增幅超過20％，占上櫃公司家數比重63％。另全體上櫃公司第一季EPS有76家（含62家2至5元，14家5元以上），去年同期僅40家EPS超過2元，顯示上櫃公司基本面表現亮眼。

櫃買中心指出，17日外資買超上櫃股票達52.56億元，創外資今年以來單日最大上櫃股票買超金額，外資買超前三大個股為環球晶、穩懋、群聯，也是近期業績佳上櫃股；18日外資持續買超上櫃股票27.44億元，顯示外資在股市行情因疫情壓抑之時，仍看好台灣經濟表現及上櫃公司未來發展，逢低精挑優質個股進場布局。另自營商及投信在18日也同步買超上櫃股票8.3億元及1.05億元。

櫃買中心表示，上櫃公司除近期業績表現佳外，由於去年經營績效卓越，因此可發放更多現金股利與股東分享，上櫃整體市場平均現金股利殖利率達3.08％，創去年下半年以來的新高水準，其中246家每股預計配發現金股利高於2元，可多加注意現金股利殖利率高的個股。

(工商 )