上緯投控（3708）18日舉行線上法說會。上緯表示，因應原料環氧樹脂價格上漲，3、4月已持續調漲產品價格，較去年底產品單價約有10～30％漲幅，第二季起毛利率將逐步回升；全年環保耐蝕樹脂銷售成長15～20％，風電葉片增5～10％，碳纖維材料則可望成長50～70％。

此外，上緯轉投資離岸風電海洋風電上緯持股7.5％，預估每年淨利貢獻4,500～5,500萬元；海能風電間接持股1.25％，出售股權獲利仍剩兩階段認列，預計第四季認列第三次出售股權獲利，第四次認列約將在2022年。

上緯對三大產品線維持出貨量與營收成長看法。其中，風電樹脂在中國裝機量陸上風機約大概維持35GW～40GW，離岸5GW~7GW裝機量，加上國際市場成長，新增西門子歐洲及印度等訂單，整體出貨量應可維持5～10％年增表現。

上緯指出，環保耐蝕樹脂第一季較去年同期成長，平均售價也上漲，季增11％，惟原料漲價，毛利率10～20％。伴隨陸續啟動售價調漲，及中國、東協、台灣等市場出貨量穩健可期，預期營運成長15～20％，毛利率回到過往15～20％。

新產品碳纖產品上，中國風機大廠客戶已敲定採用拉擠玻板，正展開認證，下半年有機會出貨，美國大型風機客戶也預期在第三季展開認證，第四季可望小量出貨，預期碳纖今年營收年增五成至七成。

上緯兩岸同步擴廠，預計年底將由目前28條產線增加至42條及2條拉擠玻板材生產線。歐洲產能目前是由台灣與大陸製造經海運或是路運送至歐洲，目前建廠順利，預計2022年上半年量產風電葉片樹脂，2023年量產環保耐蝕。

(工商 )