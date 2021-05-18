新北市農業局18日會同三重區公所及三重警分局發動夜間聯合稽查，針對入場實聯制及場內全程佩戴口罩進行查核。（新北市農業局提供／葉書宏新北傳真）

新北市農業局18日會同三重區公所及三重警分局發動夜間聯合稽查，針對入場實聯制及場內全程佩戴口罩進行查核。（新北市農業局提供／葉書宏新北傳真）

國內新冠肺炎疫情蔓延，新北市警察局各分局今（18日）配合區公所執行取締未戴口罩，依據新北市警察局統計至下午6時止，全市共取締52件、勸導206件，民眾多因外出買菜購物、騎車未佩戴口罩挨罰，各分局依法通報衛生局後續裁罰，將處以3000元至1萬5000元罰鍰。

此外，果菜市場同樣也是人潮聚集處，農業局今（18日）會同三重區公所及三重警分局發動夜間聯合稽查，針對入場實聯制及場內全程佩戴口罩進行查核，有少數攤商口罩沒有戴好，可能因工作關係誤觸、口罩移位，經稽查小組勸導後，皆有佩戴口罩。

新北市土城區賴姓男子昨到超商購物，因為未戴口罩，被店員提醒「進來要實名制」後，竟出拳毆打店員，導致店員頭部撕裂。新北市長侯友宜說，看到這個情形真的很痛心，今天起出動1200名公所與警察同仁，違規一律開罰。侯友宜說，昨天看到這則新聞，他真的很痛心難過，居然不聽超商夥伴的勸，還打人，已責成警察局依法函辦，經發局、衛生局該重罰就重罰，也感謝該名店員見義勇為。

(中時 )