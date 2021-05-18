李燕公司去年推出天然精油防護噴霧近來被消費者狂敲碗。（KOCSKIN提供）

全台疫情升溫，不少藝人投資的副業尤其餐飲業都大受影響，投資經營保養品牌「KOCSKIN」有成的三立戲劇一姊李燕，去年旗下公司曾在疫情嚴峻時，推出添加茶樹精油的天然防護噴霧，因為好用不咬手，大賣數萬瓶，但後來已經停售。隨著近日疫情緊繃，不少粉絲、消費者紛紛打電話或私訊詢問是否還有貨，接不完的電話，讓原以為大家已經都不缺酒精的她，馬上急叩工廠重新限量生產，但也要最快也要6月初才能供貨。

雖然酒精取得不易，但身為新北市某區消防分隊「義消顧問」的她，一知道酒精可能短缺，趕緊先把自己能訂到的酒精先親送到消防分隊，「消防隊員在前線為我們服務，我們能力所及也應該為他們做一些事」。李燕說，她有先詢問該消防分隊需要一般酒精還是她公司出品的防護產品，因為消防隊的酒精大多用來噴運送病患的救護車，所以沒有添加茶樹精油的酒精比較適合，因此她趕緊先跟工廠喬來一些純酒精，前兩天先親送一桶5公升，這兩天還有兩桶會到貨，「其實5公升也只夠他們用3天！」

李燕表示，她最敬佩欣賞的職業就是消防員，所以前年主動打去消防隊說要捐款，去年疫情時又陸續捐了一些物資，包括防護噴霧、洗手慕斯、沐浴露給消防員們出完任務後使用，後來她受邀擔任「義消顧問」，還幫他們拍了宣導短片，「他們有些活動我有空就會參與，很喜歡跟他們泡茶聊天、聽故事」。因為對消防員有特殊感情，這波疫情一爆發，她最擔心消防員的安危，「只要他們有人確診或被隔離，那一區的消防救護工作就可能因此停擺，那麼這區的人民怎麼辦？所以我都提醒他們一定要先把自己照顧好，才能照顧別人」。

(中時 )