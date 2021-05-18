雙北17日宣布高中以下學校全面停課，18日是停課第1天，常在大小銀／螢幕發光發熱的童星姊弟白小櫻、白潤音，校園生活也受影響。擔任他們經紀人的白爸爸表示，有鑒於疫情從月初就開始升溫，因此他也「超前部署」，在尚未宣布停課時，就為姐弟倆請假在家做準備，觀察疫情動態，沒想到隔不到1天就全面停課了。

白爸爸表示：「主要是因為疫情關係，加上他們之後都有接下來的工作要準備，很擔心會影響到別人，這樣很不好意思。為了不影響後面劇組的安排，就先讓他們在家自學、摸索自己想要學的才藝或技能。」小孩都待在家，他也笑道自己負責採買、準備3餐，照顧姐弟倆的胃。

11歲的白潤音演過《酸甜之味》、《積木之家》等劇，在去年上映電影《親愛的房客》中的表現超齡且精準。今年就讀國小6年級的他，原本演出拍攝的新影集將在6月開拍，沒想到疫情攪局，改至明年拍攝。不過曾表示升上國中將暫時息影、專注學業和體驗青春期的他，生涯規劃恐再做調整。

曾獲金鐘獎迷你劇集最具潛力新人獎的白小櫻，參與電影《當男人戀愛時》賣破4億，日前她還在謝票記者會上大秀片中的K-POP舞蹈，活力十足。今年13歲剛升上國一的她，本來周三、四學校有考試，不過由於停課關係，老師就把考卷發下去變成功課，請學生在家做答，學校的課程也轉為在家學習。

(中時 )