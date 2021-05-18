中央流行疫情指揮中心16日公布新竹縣兩名確診案例，湖口鄉5歲男童和芎林鄉4歲女童經後續兩次採檢，結果皆為陰性，18日晚由指揮中心確定解除隔離，目前已辦理出院，縣府依中央指示緊急匡列接觸者217人也解除居隔。

這兩件幼童確診案在公布後引起地方強列關注，尤其是湖口鄉5歲男童就讀的幼兒園，家長們接獲到醫院採檢通知後，各種確診人數等傳聞更在網路上傳開。

同時，衛生局進行疫調時，都沒有發現兩名幼童的感染源，沒有馬上公布足跡，更在網路上「炸鍋」，把縣府罵到臭頭。

衛生局長殷東成認為，兩名幼童都是家長帶出門，疫調未發現有任何接觸源頭，家長採檢也沒問題，懷疑幼童在採檢時很有可能是「偽陽性」！

殷東成指，5歲男童是腹瀉等症狀就醫採檢，4歲女童因嘔吐疲倦、發燒等症狀就醫採檢，因呈現陽性反應，醫院通報中央流行疫情指揮中心為確診案例，新竹縣針對疫情絲毫不敢大意，按規定匡列接觸者、居家隔離並採檢。

殷東成說，在中央通知兩名幼童兩次採檢為陰性，匡列接觸的217人，採檢結果均為陰性，都一併解除隔離，改為自主健康監測。

縣長楊文科表示，這兩起孩童案例已確定解除，請家長安心，目前國內疫情仍非常嚴峻，民眾務必遵守防疫措施，盡量不要外出，外出則全程戴口罩，隨時維持社交距離、量體溫、噴酒精消毒，個人防疫絕對沒有鬆懈的空間，大家一起守護生活環境。

(中時 )