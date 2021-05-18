富旺（6219）18日通過向關係人-鴻鉅建設處分不動產案，擬處分桃園市平鎮區土地及建物，18日也已簽訂完成土地買賣交易合約，交易總金額約9.67億元，估計處分利益可達1.3億元。以富旺資本額15.4億元推算，預估可貢獻稅前EPS約0.84元，預計第二季認列入帳，富旺第二季整體獲利進補。

富旺表示，桃園平鎮區山子頂段及中庸段土地面積共4,301坪、建物面積4,024.61坪，去年合計取得成本約7.95億元，今日董事會決議通過處分案，主要考量為創造股東利益最大化，同時活化公司資產。富旺以每坪22.48萬元（以土地面積計算）處分，交易總金額約9.67億元，預計第二季過戶完成後，將挹注富旺整體營運表現。

富旺第一季稅後小虧0.17元，第二季在業外處分利益落袋助攻下，上半年虧轉盈有望。富旺18日股價上漲了1.3元、漲幅達5.88％，收盤價23.40元。

展望2021年，富旺對今年營運成長深具信心，除鎖定全台各合適地區做為重點獵地規劃發展，也進行多元化不動產的整合、積極搶攻台灣不動產市場。包括近期投標取得高鐵台中站新高鐵段38及39地號土地使用權資產，推進富旺正式跨足商業不動產領域。

富旺表示，經營團隊正緊鑼密鼓規劃高鐵台中站土地未來複合式開發案，以餐旅、飯店、辦公大樓、休閒娛樂等功能為主的商辦承租，掌握中台灣軌道經濟商機。

富旺期許商業不動產領域的加入，結合目前建案、工業不動產的開發實績，加上在手建案保持良好的銷售表現及施作工程如預期進度，有望三引擎動能全開，增添富旺未來整體營運更上一層樓。

(工商 )